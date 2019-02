Actorul irlandez, in varsta de 66 de ani, urma sa apara vineri la populara emisiune americana pentru a promova filmul "Cold Pursuit", din distributia caruia face parte. Pe listele cu viitorii invitati ai emisiunii, Neeson a fost inlocuit de actrita Glenn Close, care poate fi admirata in prezent in "The Wife".

Potrivit zvonurilor, vestea vine dupa ce in ultimele zile Neeson a devenit tinta criticilor ca urmare a comentariilor sale dintr-un interviu acordat publicatiei britanice The Independent despre dorinta de a razbuna violul unei prietene.

"Mi-e rusine sa spun, am mers pe strazi cu o bata, sperand ca voi fi abordat de cineva. Am facut asta poate o saptamana, sperand ca un 'ticalos negru' va iesi dintr-un bar si se va lua de mine pentru ceva. Ca sa pot...", a declarat actorul inainte de a se intrerupe un moment si a adauga: "Sa-l omor".

In urma acestor afirmatii, fanii de pe Twitter au solicitat un boicot al filmelor sale, desi unii, cum ar fi fostul fotbalist John Barnes sau scriitorul John Banville l-au aparat pe actor.

De asemenea, in urma controversei, momentul covorului rosu de la premiera newyorkeza a filmului "Cold Pursuit" a fost anulat in ultimul moment luni, scrie Agerpres.

Marti, Neeson a avut o interventie la emisiunea "Good Morning America", in care a declarat ca nu este rasist.

"N-am mai avut niciodata acest sentiment, care a fost o dorinta primara de a lovi", s-a justificat actorul. "Am incercat sa-mi apar prietena draga in acest mod medieval teribil. Sunt un tip destul de inteligent si din cauza asta cand mi-am revenit m-a cam socat faptul ca am avut aceste sentimente oribile. Din fericire nu s-a produs nicio violenta, slava Domnului!", a completat el.