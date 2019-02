Viitorul sot al actritei Jennifer Lawrence este Cooke Maroney, in varsta de 34 de ani, au confirmat reprezentantii vedetei pentru revista People.

Lawrence, in varsta de 28 de ani, a fost vazuta recent purtand un ''inel imens'' si bucurandu-se alaturi de Maroney de ceea ce parea a fi o cina festiva, la un restaurant cu specific francez din New York City, conform Page Six, specializata in publicarea de informatii mondene.

