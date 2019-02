"Mi-a spus ca a fost violata. Dar s-a descurcat in aceasta situatie intr-un mod extraordinar. Insa reactia mea imediata a fost... Am intrebat-o daca-l stie pe violator. Mi-a spus ca nu.Ce culoare avea? Ea a raspuns ca era vorba de o persoana de culoare". Am bantuit prin diverse zone cu o bata, in speranta ca ma va aborda cineva. Imi este rusine sa spun aceste lucruri. Am facut asta cam o saptamana, sperand sa iasa dintr-un bar vreun 'ticalos negru' si se va lua de mine. Intelegeti? Astfel incat... sa-l omor.

A fost ingrozitor, ingrozitor, cand mi-am venit in fire in cele din urma si mi-am zis: 'Ce naiba faci'? Provin dintr-o societate - am crescut in Irlanda de Nord in timpul Tulburarilor - si de aceea inteleg nevoia de a te razbuna. Dar asta duce doar la alte crime si de acolo la si mai multe crime. Intelegeti? Irlanda de Nord sta marturie. Si tot ce se intampla in lume, toata violenta asta, dovedeste acest lucru", a spus Neeson, citat de digi24.ro.