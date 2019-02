Premiile Gopo 2019: Aproape 80 de productii romanesti lansate in 2018 intra in cursa pentru nominalizari

79 de productii romanesti lansate in 2018 intra in cursa pentru nominalizari la Premiile Gopo. Filme precum “Morometii 2” (r. Stere Gulea), “Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari” (r. Radu Jude), “Dacii liberi” (Monica Lazurean-Gorgan si Andrei Gorgan) sau “Fotbal infinit” (r. Corneliu Porumboiu) se regasesc printre cele 28 de lungmetraje eligibile pentru nominalizari.