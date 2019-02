Cantareata in varsta de 25 de ani a vrut sa-si tatueze pe palma mainii in caractere japoneze traducerea titlului celei mai recente piese ale sale: '7 Rings' (7 Inele).

Ea a postat apoi pe Instagram noul sau tatuaj, o imagine pe care ulterior s-a grabit sa o stearga.

Internautii i-au atras atentia ca din cauza unei greseli de ortografie, tatuajul ei nu face referire la cele 7 inele, ci la un gratar specific japonez cu carbune de lemn.

Potrivit capturilor de pe ecran, aparute pe tweeturi deja anulate, Ariana Grande a recunoscut ca a uitat sa-si treaca unul dintre caractere, dar a precizat ca pielea din palma se regenereaza usor si ca poate eventual sa-si refaca tatuajul, scrie Agerpres.

Clipul piesei '7 Rings', lansat la jumatatea lunii ianuarie, este deja un succes pe YouTube cu peste 100 de milioane de vizualizari si s-a clasat pe primul loc al celor mai bine vandute single-uri din SUA.

Viitorul album al tinerei vedete, extrem de populara in randul publicului adolescent, urmeaza sa fie lansat la 8 februarie, cu cateva zile inainte de traditionala sarbatoare a indragostitilor Valentine's Day.



for those who are confused, ariana grande got a tattoo on her hand in japanese intended to spell out “7 rings” and posted it on instagram (now deleted), but japanese people in the comments started saying how the REAL translation is bbq grill pic.twitter.com/rF0NvEa9Yv