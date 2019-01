Terry Sanderson, fost optometrist (n.r. ramura a medicinei care se ocupa cu cercetarea si masurarea defectelor de vedere) in varsta de 72 de ani, a povestit, in cadrul unei conferinte de presa, cum actrita Gwyneth Paltrow l-a accidentat pe o partie de ski pentru incepatori.

Barbatul a spus ca schia in Deer Valley Resort Park City, Utah, in februarie 2016, cand vedeta americana, pierzand controlul, a intrat in el cu putere. Ambii au cazut la pamant, insa Gwyneth s-a ridicat, lasandu-l pe barbat sa zaca ranit.

Purtatoarea de cuvant a actritei sustine ca acest proces este nefondat si neaga toate acuzatiile aduse.

"Acest proces este nefondat si credem ca se va face dreptate", a spus purtatoarea de cuvant, potrivit News.ro.

Acuzatorul sustine ca a avut nevoie de aproape trei ani pentru a depune plangere din cauza ca a avut probleme cu picioarele, cu avocatii anteriori si nu a putut functiona corect din cauza contuziei si cere despagubiri de 3,1 milioane de dolari.