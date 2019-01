Ancheta a fost deschisa de parchetul din Paris pentru "violarea secretului anchetei", "violarea secretului profesional" si "difuzare de imagini si detalii despre identitatea victimei unei agresiuni sexuale", a precizat sursa citata.

Potrivit avocatului reclamantei, Jean-Marc Descoubes, femeia a fost fotografiata in momentul depunerii primei plangeri, in sediul politiei. Scopul imaginii era de a fi aratata persoanelor retinute sau celor care urmau sa fie martori, dar fotografia a ajuns, in schimb, pe internet, sustine reclamanta, scrie Agerpres.



"Avem motive sa credem ca cineva a pozat fotografia clientei mele in timpul unui rond sau al unei audieri, iar imaginea circula pe retelele de socializare", a precizat Descoubes pentru AFP.

Reclamanta, in varsta de 25 de ani, supranumita "Karima" de catre presa, l-a acuzat pe Chris Brown, pe bodyguardul cantaretului si pe unul dintre prieteni acestuia ca ar fi violat-o intr-un hotel parizian in noaptea de 15 spre 16 ianuarie.

Cantaretul de 29 de ani a fost retinut saptamana trecuta pentru "viol in forma agravanta" si "incalcarea legislatiei din domeniul stupefiantelor". Cei trei barbati au fost pusi in libertate, fara sa fie inceputa urmarirea penala impotriva lor in acest moment.

Potrivit avocatului sau, Raphaël Chiche, cantaretul R&B a afirmat ca "nu a avut niciun fel de relatie sexuala cu reclamanta". Artistul a depus plangere pentru "denunt calomnios".



The lawyer for a woman who filed a rape complaint in Paris against singer #ChrisBrown and two other men says she was forced to do cocaine and raped four times.https://t.co/c7KhzCH7Ue