Seria spectacolelor Selectiei Nationale a debutat duminica seara la Sala Polivalenta din Iasi. La editia din acest an a primei semifinale a Eurovision Romania, care se desfasoara sub sloganul "Implineste visul", au participat 11 concurenti, insa doar sase dintre acestia merg mai departe.

Astfel, Juriul National a votat piesele:

Destin , in interpretarea celor de la Trooper, muzica si versuri Aurelian Dinca;

, in interpretarea celor de la Trooper, muzica si versuri Aurelian Dinca; Skyscraper interpretata de Teodora Dinu, muzica si versuri: Udo Mechels, Laila Samuelsen, Jonas Brřgger Filtenborg;

interpretata de Teodora Dinu, muzica si versuri: Udo Mechels, Laila Samuelsen, Jonas Brřgger Filtenborg; Without You (Sin ti) interpretata de ieseanca Dya si Lucian Colareza, muzica: Sergi Gascon, versuri: Sergi Gascon, Daniel Andres Giraldo Mazo;

(Sin ti) interpretata de ieseanca Dya si Lucian Colareza, muzica: Sergi Gascon, versuri: Sergi Gascon, Daniel Andres Giraldo Mazo; We are the ones , in interpretarea lui Claudiu Mirea, muzica: Mihai Ogasanu, Claudiu Mirea, versuri: Claudiu Mirea;

, in interpretarea lui Claudiu Mirea, muzica: Mihai Ogasanu, Claudiu Mirea, versuri: Claudiu Mirea; Army of love interpretata de Bella Santiago, muzica si versuri: Bella Santiago, Alex Luft;

interpretata de Bella Santiago, muzica si versuri: Bella Santiago, Alex Luft; Underground interpretata de prezentatoarea de emisiuni Mirela Vaida, in urma votului publicului.

Duminica seara, la semifinala de la Iasi, pe scena amplasata in mijlocul Salii Polivalente au urcat cei de la Trooper (Destin), Berniceya (The Call: Dinasty of love), Ommeih& Anakrisez (Rock this way), Teodora Dinu (Skyscraper), Dya si Lucian Colareza (Without You/Sin ti), Nicola (Weight of the world), Steam (The way it goes), Vaida (Underground), Claudiu Mirea (We are the ones), The Four (Song of my heart), Bella Santiago (Army of love).

Gazdele semifinalei de duminica seara au fost artistul Aurelian Temisan si prezentatoarea tv Ilinca Avram.



Juriul National este format din Adi Cristescu, Mihai Georgescu (Mita), Crina Mardare, Andy Platon si Mugurel Vrabete, scrie Agerpres.



Una dintre noutatile editiei din acest an este modul in care telespectatorii participa la alegerea reprezentantului Romaniei la Eurovision. In fiecare semifinala, Juriul National va califica cel mult cinci piese, iar telespectatorii, cate una.

Urmeaza ca pe 10 februarie sa fie organizata o alta Semifinala Nationala si la Arad. Finala Nationala va avea loc pe 17 februarie, la Bucuresti. La finalul celor trei spectacole ale Selectiei Nationale 2019, se va afla cine va reprezenta Romania pe scena concursului Eurovision, care va avea loc anul acesta la Tel Aviv.