In 1993, Jon Venables si Robert Thompson, care aveau 10 ani la momentul incidentului, l-au rapit, torturat si ucis pe micutul James Bulger in Liverpool. Trupul baiatului a fost gasit dupa doua zile in apropierea unei cai ferate. Crima a provocat o reactie emotionala intensa in tara.

Regizorul irlandez Vincent Lambe a realizat un scurt-metraj de 30 de minute intitulat ''Detainment'', pe care il prezinta ca pe o ''istorie adevarata bazata pe transcrierea unor interviuri facute de politie si inregistrari.''

Parintii lui James Bulger, Denise Fergus si Ralph Bulger, i-au cerut cineastului sa-si retraga scurt-metrajul din cursa pentru Oscaruri si sa renunte la distributia acestuia, scrie Agerpres.

"Ii solicitam lui Vincent Lambe, care si-a propus filmul pentru Oscar, retrageti-va si retrageti filmul din domeniul public''

, a declarat Ralph Bulger, potrivit Press Association.a scris marti pe Twitter mama copilului, care spune ca este ''foarte furioasa si bulversata''.

O petitie pentru retragerea filmului de pe lista nominalizarilor stransese joi dimineata peste 112.000 de semnaturi. Potrivit unui text publicat de Lisa Young, care a lansat aceasta petitie pe site-ul Change.org, Academia ''nu a ascultat indignarea si a ignorat complet petitia''.

Lambe: Nu-l voi retrage de la Oscaruri

a declarat Lambe pentru BBC, potrivit Press Association.

"Opinia publica la momentul de fata crede ca cei doi baieti erau pur si simplu malefici si orice persoana care spune un lucru diferit sau ofera un motiv alternativ pentru savarsirea faptei sau incearca sa inteleaga de ce au facut-o este criticata. Cred ca avem responsabilitatea sa incercam sa ne dam seama ce s-a intamplat", a mai spus cineastul.

Autorii crimei au fost condamnati, dar au beneficiat de o eliberare conditionata in 2001, sub o noua identitate pentru a evita sa devina victimele razbunarilor.

In februarie 2018, Jon Venables a fost condamnat la trei ani si patru luni de inchisoare pentru posesie de documente pseudo-pornografice. In 2010, mai fusese condamnat la doi ani de inchisoare pentru detinere de imagini cu pornografie infantila in urma unui proces in care a pledat ''vinovat''.