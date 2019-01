Actorul se afla in vacanta in Mexic, iar cauzele mortii sale nu sunt inca cunoscute.

Kevin Barnett era cunoscut pentru aparitiile sale in serialele de comedie Rel, Broad City sau The Eric Andre Show. De asemenea, a mai jucat si in productiile HBO "Funny as Hell" si "Top Five".

Comedy Central, care si-a adus aminte de contributia lui Barnett la Broad City a scris pe Twitter: "A fost un extraordinar actor si scenarist. Ne va lipsi foarte mult".