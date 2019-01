Informatii legate de arestarea lui Chris Brown au fost publicate initial in revista Closer.

Potrivit articolului, trei barbati au fost retinuti dupa ce o femeie, in varsta de 24 de ani, a declarat ca ar fi fost violata in camera de hotel a lui Brown, in noaptea de 15 spre 16 ianuarie, scrie Agerpres.

O ancheta, vizand totodata ''incalcarea legislatiei privind stupefiantele'', este in desfasurare de marti la pranz, a precizat o sursa judiciara, citata de AFP. Persoana reclamanta sustine ca presupusele fapte ar fi avut loc la hotelul Mandarin Oriental, situat in centrul Parisului, potrivit unei surse apropiate anchetei.

Chris Brown, arestat in 2017 dupa un concert in Florida

Chris Brown a fost arestat pentru o scurta perioada de timp la inceputul lunii iulie anul trecut, dupa un concert sustinut in Florida. Cantaretul in varsta de 29 de ani, care a avut in trecut mai multe probleme cu justitia din cauza comportamentului sau violent, a fost retinut pentru acuzatia de agresiune, a precizat la acea vreme purtatorul de cuvant al serifului local.

Nu s-au dat detalii despre acuzare, insa, potrivit site-ului TMZ, incidentul care a stat la baza arestarii lui Chris Brown se petrecuse inainte cu un an, la o data ce nu a fost dezvaluita. Atunci, rapperul ar fi agresat un fotograf in timp ce lucra ca DJ intr-un club din Tampa, un oras din statul american Florida. Chris Brown a fost eliberat destul de repede, dupa ce a platit o cautiune de 2.000 de dolari, potrivit biroului serifului local.



Chris Brown a ajuns pe prima pagina a ziarelor din lumea intreaga in 2009, dupa ce a agresat-o fizic pe iubita lui din acea vreme, cantareata Rihanna. Rapperul a pledat vinovat si a fost plasat in regim de libertate conditionata timp de sase ani.

De atunci, el si-a recunoscut vinovatia si pentru agresarea unui fan, la Washington in 2014. In 2016, el a fost acuzat de violente comise asupra unei femei in Las Vegas si unei alte persoane in Los Angeles, unde, de asemenea, a fost arestat pentru o scurta perioada de timp.