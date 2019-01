Dupa mai multe zile de zvonuri, Kim Kardashian, vedeta de reality show cu aproape 125 de milioane de fani pe Instagram, a indicat intr-un interviu acordat televiziunii americane ca in familia sa isi va face aparitia ''in curand'' un nou baiat.

Vestea este "in aer", a declarat Kim Kardashian, luni seara, la emisiunea lui Andy Cohen. "M-am imbatat la petrecerea noastra din Ajunul Craciunului si am spus catorva persoane. Nu-mi amintesc cui i-am spus pentru ca eu nu ma imbat niciodata'', a explicat vedeta.

Viitorul bebelus se va alatura lui Chicago, o fetita nascuta in ianuarie anul trecut, tot prin intermediul unei mame surogat, si primilor doi copii ai cuplului - North, o fetita in varsta de cinci ani, si Saint, un baietel de trei ani, scrie Agerpres.

Kim Kardashian, in varsta de 38 de ani, a explicat motivele pentru care a recurs la o mama purtatoare, precizand ca sufera de o problema la nivelul placentei, care a creat complicatii grave in timpul celei de-a doua sarcini si i-ar putea pune viata in pericol in cazul in care ar ramane din nou gravida.