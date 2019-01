Incepand cu ora 20:00, spectatorii prezenti la Sala Palatului vor fi martorii unor interpretari vocale impresionante si pline de emotie. Plácido Domingo Jr. va fi acompaniat de Orchestra Metropolitana Bucuresti, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, intr-o combinatie de muzica clasica si ritmuri care amintesc de epoca swing, imbinate cu o baza solida de jazz si un aranjament orchestral fluent, ducand clasicul crossover intr-o directie cu totul noua.

Nascut in 1965 in Mexic, Plácido Domingo Jr. a fost expus de la o varsta frageda lumii muzicale, celor mai bune si reprezentative voci ale operei, astfel incat pasiunea pentru muzica a fost inevitabila.

O buna parte a vietii sale a petrecut-o in calitate de compozitor si producator muzical, iar in 2010, Plácido si-a facut debutul international in calitate de cantaret. Intr-un interviu acordat vocidellopera.com artistul povesteste cum a inceput aceasta noua perspectiva a carierei sale: “(…) intr-o zi tatal meu avea nevoie sa invete cateva cantece compuse de mine si m-a rugat sa le inregistrez pentru el. Le-am inregistrat, iar dupa ce mi-a auzit vocea m-a intrebat de ce nu ma apuc de cantat muzica pop sau contemporana. Restul e istorie.”

Incurajat de tatal sau in acest nou parcurs muzical, Plácido Domingo Jr. a fost intampinat cu caldura pe scenele lumii. De asemenea, publicul apreciaza de fiecare data ocaziile in care Domingo tatal si fiul sunt reuniti pe scena, in cadrul unor duete extraordinare. Intrebat daca il deranjeaza comparatiile care se fac intre el si tatal sau, Domingo Jr. a spus ca singura parere de care ii pasa este cea a tatalui sau, iar acesta i-a incurajat fiecare pas pe scena.



De-a lungul carierei sale de compozitor, Plácido Domingo Jr. a scris piese pentru artisti de calibru precum Michael Bolton, Riccardo Cocciante, Vanessa Williams, Sarah Brightman, Jose Carreras, Luciano Pavarotti, Leona Mitchell, Diana Ross, Alejandro Fernández, Tony Bennett, si bineinteles, Plácido Domingo.

Potrivit unui comunicat remis 9am, in calitate de cantaret, Domingo Jr. a colaborat pentru primul sau EP, in 2010, cu producatorul Juan Cristóbal Losada. In 2017 a scos primul album in limba spaniola – Latidos, urmat de versiunea in engleza – Heartbeat. Acesta include cantece populare ale anilor ’50 si ’60, cu influente de latino pop, jazz, tango, bolero, cha-cha-cha si bachata, cu aranjamente orchestrale si duete cu artisti precum José Feliciano, tatal sau - Plácido Domingo, si Arturo Sandoval, printre altii.

Biletele au fost puse in vanzare si se pot achizitiona de pe site-ul eventim.ro si din magazinele partenere: Carrefour, Germanos, Orange, Vodafone, benzinariile OMV, Muzica Store, Librariile Humanitas si Carturesti, precum si Cinema Pro.

