Lista completă a premiilor atribuite la gala de decernare a Globurilor de Aur 2019:

Cinematografie:

"Bohemian Rhapsody"

Cel mai bun film - comedie/musical: "Green Book"

Cel mai bun regizor: Alfonso Cuaron ("Roma")

Cel mai bun actor intr-un film-drama: Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")

Cel mai bun actor intr-un film - comedie/musical: Christian Bale ("Vice")

Cea mai buna actrita intr-un film - drama: Glenn Close ("The Wife")

Cea mai buna actrita intr-un film - comedie/musical: Olivia Colman ("The Favourite")

Cel mai bun actor in rol secundar: Mahershala Ali ("Green Book")

Cea mai buna actrita in rol secundar: Regina King ("If Beale Street Could Talk")



Cel mai bun scenariu: "Green Book"



Cea mai buna coloana sonora: Justin Hurwitz ("First Man")

Cel mai bun cantec original: Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt - single-ul "Shallow" din filmul "A Star Is Born")

Cel mai bun film strain: "Roma"

Cel mai bun lungmetraj de animatie: "Spider-Man: Into the Spider-Verse"

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Jeff Bridges

Televiziune:

"The Americans"

Cel mai bun serial - comedie/musical: "The Kominsky Method"

Cel mai bun actor intr-un serial-drama: Richard Madden ("Bodyguard")



Cel mai bun actor intr-un serial - comedie/musical: Michael Douglas ("The Kominsky Method")



Cea mai buna actrita intr-un serial-drama: Sandra Oh ("Killing Eve")

Cea mai buna actrita intr-un serial-comedie/musical: Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Cea mai buna miniserie/lungmetraj TV: "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story")

Cel mai bun actor intr-o miniserie/lungmetraj TV: Darren Criss ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story")

Cea mai buna actrita intr-o miniserie/lungmetraj TV: Patricia Arquette ("Escape at Dannemora")



Cel mai bun actor in rol secundar intr-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Ben Whishow ("A Very English Story")

Cea mai buna actrita in rol secundar intr-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Patricia Clarkson ("Sharp Objects")



Premiul onorific Carol Burnett: Carol Burnett.