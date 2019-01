Ed Sheeran este acuzat ca a plagiat piesa lui Marvin Gaye "Let's Get It On" (1973) cand a compus hitul sau "Thinking Out Loud" (2014), care fost recompensat cu doua premii Grammy, pentru cantecul anului si cea mai buna interpretare pop solo.

