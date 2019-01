Chiar daca pelicula ''Vice'', un film biografic in care Christian Bale interpreteaza rolul politicianului american Dick Cheney, a primit cele mai multe nominalizari - sase - la Globurile de Aur 2019, in ultima luna majoritatea expertilor de la Hollywood pariaza pe ''A Star Is Born", pe care il coteaza cu cele mai multe sanse la trofeele acordate la editia din acest an.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Globurile de Aur sunt cu atat mai ravnite cu cat lanseaza sezonul premiilor cinematografice si pregatesc adesea terenul pentru prestigioasele Oscaruri, asteptate la sfarsitul lunii februarie.

Insa, pronosticurile sunt delicate. Spre deosebire de Oscaruri sau de alte astfel de competitii, nu profesionistii din industria filmului sunt cei care voteaza, ci sutele de membri ai Asociatiei Presei Straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association - HFPA), scrie Agerpres.



"Globurile de Aur sunt renumite pentru ca sunt imprevizibile si tocmai acest lucru le face atat de distractive. Insa, in acest an, toate nominalizarile la cele mai importante categorii au merite extraordinare, asadar orice este posibil'', a declarat pentru AFP Paul Dergarabedian, analist pentru societatea de specialitate comScore.

Chiar daca prudenta se mentine, Globul de Aur pentru cel mai bun film strain ar trebui sa mearga la "Roma" al mexicanului Alfonso Cuaron (premiat cu Oscar pentru ''Gravity'' in 2014), care concureaza si la categoria ''cel mai bun regizor''.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

"Cuaron beneficiaza de o avalansa de critici elogioase pentru ''Roma'' si daca ar fi sa numim un favorit pentru aceasta editie a Globurilor, acesta este", a estimat Dergarabedian.

Mexicanul va concura cu veteranul Spike Lee (''BlacKkKlansman''), Peter Farrelly (''Green Book''), Adam McKay (''Vice'') si cu Bradley Cooper.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Insa, fie ca este vorba despre site-ul specializat GoldDerby sau de casele de pariuri, Alfonso Cuaron il intrece pe Bradley Cooper in ceea ce priveste pronosticurile.

O mare surpriza?

La categoria "cel mai bun film - drama" filmul "A Star is Born" este cotat cu cele mai multe sanse. ''Este favorit, insa nu putem exclude o mare surpriza cu un film precum ''Black Panther'' sau 'BlacKkKlansman'', a declarat Shawn Robbins, analist-sef al Boxoffice.

''A Star is Born'' este cel de-al treilea remake al filmului original din 1937, iar versiunea realizata in 1976 a fost deja premiata la Globurile de Aur. Filmul spune povestea muzicianului de country Jackson Maine, interpretat de Cooper, care se indragosteste de o tanara cantareata, Ally, jucata de Lady Gaga. In timp ce Jackson se lupta cu dependenta de substante si cu probleme de sanatate, Ally se lanseaza in cariera de cantareata.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Pelicula este atat debutul regizoral al lui Cooper precum si primul film in care actorul isi demonstreaza abilitatile vocale, talentul de compozitor si de muzician. Cooper a urmat cursuri de canto si de muzica timp de sase luni.

Nominalizarile la Globul de Aur

Nominalizat la categoria, Bradley Cooper se afla umar la umar in aceasta competitie cu Rami Malek, actor care s-a remarcat in special datorita interpretarii rolului lui Freddie Mercury, solistul trupei Queen, in ''Bohemian Rhapsody''.

La categoria "cel mai bun actor intr-o comedie/musical", interpretarea lui Christian Bale, de nerecunoscut in rolul lui Dick Cheney, ii poate aduce acestuia un trofeu la Globurile de Aur pentru cel mai bun actor.

Insa, ''Vice'', care a divizat profund critica, va avea de infruntat concurenti cu greutate, precum pelicula ''Green Book'', cu prestigiosul tandem Viggo Mortensen si Mahershala Ali, "The Favourite" cu trio-ul de actrite Olivia Colman, Rachel Weisz si Emma Stone si mult asteptatul "Mary Poppins Returns".

Emily Blunt, care preia rolul dadacei cu puteri magice la 54 de ani dupa Julie Andrews, se va in competitie cu Olivia Colman la categoria "cea mai buna actrita intr-o comedie/musical". La aceasi categorie dedicata actorilor duelul final se va da probabil intre Christian Bale si Mortensen, noteaza AFP.

Decernate pentru prima data in 1944, Globurile de Aur recompenseaza atat cele mai bune interpretari si productii din industria cinematografica, dar si productiile pentru televiziune, din ce in ce mai populare si, prin urmare, din ce in ce mai creative si mai profitabile.

Cea de-a 76-a gala de decernare a Globurilor de Aur va avea loc duminica, 6 ianuarie, la hotelul Hilton de Beverly Hills, incepand de la ora locala 17.00 (01.00 GMT). Evenimentul va fi prezentat de actorii Sandra Oh (''Grey's Anatomy'', ''Killing Eve'') si Andy Samberg.