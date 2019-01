Nascuta in Maroc in 1941 sub numele Margalit Azran, Maya Casabianca si-a facut un nume in Franta anilor '60. Ea a cantat pe celebra scena Olympia, in deschidere pentru Yves Montand, cel care i-a sugerat numele de scena pornind de la orasul din Maroc in care s-a nascut cantareata, Casablanca. De asemenea, solista de origine marocana a cantat si alaturi de Georges Brassens.



Descoperita de producatorul muzical Jacques Canetti pe cand avea doar 13 ani, Maya a devenit cunoscuta cu hituri precum "Oui, devant Dieu" sau "Garde-moi la derniere danse" si a fost prezentata drept o noua Dalida, conform cotidianului Haaretz.

Ea a murit la 31 decembrie, conform unui anunt facut de familie care nu a precizat si cauza decesului, scrie Agerpres.

In autobiografia sa, publicata in 2001 in araba si ebraica, Maya povesteste cum a cantat la Moscova in fata a 6.000 de persoane, printre care si lideri sovietici, ocazie cu care a intonat si imnul national israelian intr-o perioada in care URSS nu avea relatii diplomatice cu Israelul.



Iubita a celebrului cantaret egiptean Farid el-Atrache, ea i-a pastrat toata viata portretul cu dedicatia "Pentru tine, pentru viata", conform Haaretz, care a intervievat-o cu ocazia publicarii autobiografiei.

Maya Casabianca a sustinut concerte in mai multe tari arabe, printre care Liban si Siria, ascunzandu-si identitatea evreiasca si legaturile cu Israelul la solicitarea producatorilor. Cantareata povestea ca dupa un concert sustinut la Damasc, in Siria, a fost urmarita de serviciile secrete siriene care au descoperit ca era cetatean israelian.

Dupa ce a locuit o perioada la Paris, ea s-a stabilit in Israel, alaturi de familie. Maya a fost inmormantata in localitatea Kfar Tavor (nord), la aproximativ 50 de kilometri de Haifa, orasul in care a locuit.