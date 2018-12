Vedeta a marturisit ca este oricand gata sa mearga in locul in care este nevoie de ea, cu atat mai mult cu cat trecutul sau este unul curat, a subliniat intr-un interviu acordat postului BBC Radio 4,

"Daca ma intrebai acum 20 de ani, as fi ras. Intotdeauna am spus ca merg acolo unde este nevoie de mine. Nu stiu daca sunt potrivita pentru politica, dar, de asemenea, am glumit ca nu stiu daca am vreun schelet in dulap. Asa ca sunt deschisa si disponibila. Pot indura multe, ceea ce e bine. Voi face tot ceea ce voi crede ca va aduce schimbare", a spus Angelina Jolie, potrivit digi24.ro.

Totusi, nu a precizat cand ar urma sa faca pasul spre politica.

Angelina Jolie este cunoscuta pentru implicarea in campanii privind refugiatii. Este un activist cunoscut pentru drepturile omului, inca din anul 2000. Ea a devenit ambasador al bunavointei al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati, promovand combaterea violentei impotriva copiilor si femeilor din zonele de conflict. A calatorit mult in taberele de refugiati izolate din Namibia, Pakistan, Tanzania, Ecuador, Sierra Leone si Thailanda. Impreuna cu Brad Pitt au pus bazele fundatiei Jolie-Pitt, prin intermediul careia au donat milioane de dolari pentru cauze umanitare din intreaga lume. In 2007, Pitt a infiintat fundatia The Make It Right, oferind case la preturi accesibile comunitatilor din intreaga lume.