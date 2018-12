Interpretul rolului Antony Stabile in celebrul film al lui Martin Scorsese din anii '90 "Goodfellas", Frank Adonis a jucat si in alte productii ale celebrului regizor, precum "Raging Bull" sau "Casino" (1995).

Cariera lui Adonis numara aparitii in 40 de filme, majoritatea rolurilor interpretate fiind de gangster. Din filmografia sa mai amintim productiile "Find Me Guilty", "Mafioso: The Father, The Son", "Mob Queen", precum si aparitii in serii de televiziune precum "Law & Order" sau "The Sopranos". Frank Adonis a jucat si in comedii, filme de aventuri sau thrillere politice, asa cum au fost "Ace Ventura: Pet Detective", "True Romance" sau "Wall Street".

Din cariera lui Adonis fac parte si tatonari ca regizor si scenarist. El a regizat filmul "One Deadly Road" (1998) si a scris scenariul productiei "The Woods Have Eyes" (2007), scrie Agerpres.