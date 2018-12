"Te iubesc foarte mult, tu esti fiica mea si mi-ar placea sa aflu noutati de la tine", a mentionat Thomas Markle intr-un interviu acordat postului ITV.

"Oricare ar fi fost certurile noastre, trebuie sa fim capabili sa ni le rezolvam, facem parte din aceeasi familie, asa ca daca iti face placere, contacteaza-ma. Sper ca acest lucru sa se rezolve, asta nu poate dura la nesfarsit", a mai precizat el.

In egala masura, intr-un interviu acordat "Good Morning Britain", Thomas Markle a lansat un apel si catre Regina Elisabeta, pe care o roaga sa-l ajute sa se impace cu fiica sa:"As aprecia orice ar putea sa faca in acest sens. Cred ca si-ar dori ca aceste probleme de familie sa se rezolve", potrivit The Guardian, citat de adevarul.ro.

"Nu am intentia de a pastra tacerea pentru tot restul vietii. Imi iubesc fiica foarte mult, ea trebuie sa o stie si as aprecia cu adevarat daca ea m-ar contacta sau m-ar suna, sau pur si simplu mi-ar trimite un mesaj", a insistat el.