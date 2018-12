Detinatoarea titlurilor de Miss Univers Filipine 2018 si Miss World Filipine 2016, Catriona Gray este o filipinezo-australiana care este prezentatoare de televiziune, cantareata, model si initiatoarea unui proiect caritabil in Manila.



Introducing your newly crowned #MissUniverse 2018 @catrionaelisa . 👑 pic.twitter.com/SXGIDw2nlm

Ea a spus ca a invatat sa fie recunoscatoare si "sa caute frumusetea din viata" in timp ce preda pentru copiii saraci din mahalalele din Manila cand a fost intrebata de prezentatorul Steve Harvey care a fost cea mai importanta lectie primita pana acum.

Gray a declarat la conferinta de presa ca vrea sa viziteze Europa, pentru ca niciodata nu a mers pe batranul continent.

"Mi-as dori cu siguranta sa extind platforma pe care o am pentru educatie", a mai spus Catriona Gray, o favorita a social media.

Ea a adaugat ca a fost pasionata de lucrul cu organizatiile pentru combaterea HIV-SIDA pentru ca a pierdut o prietena din cauza unei complicatii provocate de SIDA in urma cu cativa ani.



Tamaryn Green, de 24 de ani, Miss Africa de Sud, s-a clasat pe locul al 2-lea, iar Sthefany Gutierrez, de 19 ani, din Venezuela, a fost a 3-a.



Miss Laos, On-anong Homsombath, a castigat premiul pentru cel mai bun costum national, pentru interpretarea Kinnaree - o creatura mitica pe jumatate pasare, pe jumatate femeie, scrie Agerpres.

Inainte de a fi anuntate castigatoarele, principalele zece candidate din Africa de Sud, Vietnam, Venezuela, Filipine, Costa Rica, Curacao, Nepal, Canada, Thailanda si Puerto Rico au urcat pe scena in costume de baie concepute de printesa thailandeza Sirivannavari Nariratana si in rochii de seara.

Fiind organizata pentru al 67-lea an, competitia a avut loc la Bangkok pentru a treia oara. Capitala thailandeza a gazduit ultima data concursul de frumusete in 2005, cand canadianca de origine rusa Natalie Glebova a castigat titlul.

La concursul din acest an a participat si prima concurenta transgen, Miss Spania.

Angela Ponce, de 27 de ani, s-a nascut barbat dar si-a facut operatie de schimbare de sex. Ea a spus ca si-ar folosi un eventual titlu pentru a face campanie pentru copiii care isi pun sub semnul indoielii identitatea sexuala.

Desi Ponce a fost eliminata in runda semifinalelor, ea a fost primita cu ovatii si aplauze.



Only proud Filipino can retweet this! 🇵🇭#CatrionaGray#MsUniverse2018 pic.twitter.com/QTspkhXRAe