Absolventa unui masterat de management in marketing, castigatoarea le-a devansat pe celelalte finaliste, Miss Guadelupa, Miss Franche-Comté, Miss Réunion si Miss Limousin.



"Ma ocupam de continutul de pe retelele de socializare pentru o sala de sport, iar acum sunt Miss Franta", a declarat tanara, cu lacrimi in ochi. "Este incredibil, sunt foarte emotionata".

Vaimalama Chaves a avut probleme cu greutatea in copilarie, iar oamenii o tratau de parca era un ''monstru'', a marturisit tanara pentru AFP. La 18 ani, tanara cu o inaltime de 1,78 m avea peste 80 de kilograme. De atunci, a slabit 20 de kilograme, scrie Agerpres.

Treizeci de femei cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani au concurat pentru prestigiosul titlu in cadrul celei de-a 89-a editii a ceremoniei difuzate in exclusivitate de postul de televiziune TF1 si prezentata de Jean-Pierre Foucault. Gala a fost urmarita de circa 4.500 de spectatori.



Cele cinci finaliste au fost alese deopotriva de juriu si de telespectatori, care au luat in considerare criterii precum ''motivatia, bunele maniere, spiritul de echipa'', potrivit lui Sylvie Tellier, Miss France 2002, directoarea generala a societatii Miss Franta, filiala a companiei de productie audiovizuala Endemol.

Votand prin telefon sau SMS, telespectatorii au avut ultimul cuvant in desemnarea atat a castigatoarei, cat si a celor doua finaliste care au completat podiumul.

Dupa ce editia precedenta a fost dedicata cauzei femeilor in contextul miscarii #MeToo, anul acesta, gala a avut un juriu pentru prima data exclusiv feminin, prezidat de Line Renaud, din care au facut parte balerina Alice Renavand, cantareata Jenifer, Miss Franta 2011, Laury Thilleman, actritele de comedie Maud Baecker si Claudia Tagbo, precum si Caroline Garcia, cea mai buna jucatoare de tenis a Frantei.