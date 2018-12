Un judecator din Los Angeles a confirmat, potrivit acestora, o hotarare a din luna martie a Curtii de Apel din California.

Hotararea ii condamna pe Robin Thicke si pe Pharrell Williams pentru incalcarea drepturilor de autor aferente cantecelor lui Marvin Gaye, care a murit in 1984, prin copierea partiala a melodiei sale din 1977 "Got to Give It Up".



In prima instanta, in 2015, cei doi cantareti fusesera condamnati la plata unor despagubiri de 7,4 milioane dolari in favoarea mostenitorilor lui Marvin Gaye - o suma revizuita de atunci in scadere.



Hotararea pronuntata la Los Angeles pe 6 decembrie a stabilit totalul despagubirilor la aproape 5 milioane de dolari, suma pe care urmeaza sa o plateasca cei doi artisti si casa de productie a lui Pharrell Williams, scrie Agerpres.

In plus, mostenitorii lui Marvin Gaye vor avea dreptul la jumatate din veniturile pe care le va obtine in viitor single-ul "Blurred Lines", cel mai bine vandut cantec din lume in anul 2013.

Aceasta decizie pune capat unui proces urmarit indeaproape de reprezentantii industriei muzicale, care au criticat puternic condamnarea celor doi artisti in prima instanta, sustinand ca intre cele doua melodii exista diferente flagrante, in special in ceea ce priveste linia melodica si versurile.



"Hotararea penalizeaza orice creator care realizeaza o piesa ce ar fi putut fi inspirata de o alta", s-a plans Pharrell Williams, devenit cunoscut pe plan mondial cu cantecul "Happy", intr-un interviu din 2015.

"Daca ne pierdem libertatea de inspiratie, ne vom trezi intr-o buna zi ca toata industria de divertisment va fi paralizata de proceduri judiciare", a avertizat cantaretul american.