Desi toate titlurile din acest an sunt carti din categoria non-fictiune, selectia sa din 2018 cuprinde volume cu tematici foarte diverse. Prezentam mai jos cele cinci titluri dezvaluite de Bill Gates si cateva dintre descrierile sale pentru fiecare volum.

1. "Educated: A Memoir", de Tara Westover

Desemnata recent de cotidianul The New York Times drept una dintre cele mai bune 10 carti ale anului 2018, volumul de memorii al Tarei Westover spune povestea ei de viata, marcata de o copilarie petrecuta intr-o familie membra a miscarii survivaliste si de faptul ca nu a mers la scoala pana la varsta liceului.

Bill Gates se declara fascinat de abilitatea Tarei Westover de a invata de una singura - a invatat algebra, trigonometrie si alte materii de studii pentru a putea sa se califice pentru testele de admitere la liceu - si de modul in care copilaria ei neobisnuita i-a oferit o forta care a ajutat-o sa continue si sa aiba succes, scrie Agerpres.

"Procesul Tarei de autodescoperire este frumos capturat in 'Educated'. Acesta este tipul de carte care, cred eu, va bucura pe toata lumea, indiferent de genul preferat de obicei de fiecare cititor", a scris Bill Gates pe blogul lui.

2. "Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War", de Paul Scharre

Paul Scharre, un expert in aparare de la Pentagon si fost membru al organizatiei U.S. Army Ranger, "scrie cu claritate despre o mare varietate de subiecte: stiinte ale computerului, strategie militara, istorie, filosofie, psihologie si etica. El iti ofera decorul potrivit pentru a incepe sa participi la dezbaterea ce vizeaza punctul in care tara noastra ar trebui sa traga linia in privinta acestor tehnologii puternice".

3. "Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup", de John Carreyrou

In acest volum, John Carreyrou, reporter al publicatiei The Wall Street Journal, examineaza ascensiunea si prabusirea companiei Theranos, specializata in tehnologii din domeniul sanatatii.

"Mai multi prieteni de-ai mei mi-au recomandat-o. Aceasta carte are de toate: inselatorii elaborate, intrigi corporatiste, articole de prima pagina a revistelor, relatii de familie distruse si prabusirea unei companii care a fost candva evaluata la aproape 10 miliarde de dolari", a scris Bill Gates pe blogul lui.

Considerand ca volumul este un thriller cu final tragic, Bill Gates spune ca acesta reprezinta "cartea perfecta de citit langa foc in aceasta iarna".

4."21 Lessons for the 21st Century", de Yuval Noah Harari

Profesorul Harari, membru al Facultatii de Istorie de la Universitatea Ebraica din Ierusalim, este autorul bestsellerului international "Sapiens: A Brief History of Humankind".

Bill Gates, dezvaluind ca este "un mare fan al tuturor lucrurilor pe care Harari le-a scris", noteaza ca desi cartile precedente ale profesorului israelian au analizat trecutul, "21 Lessons" vorbeste despre prezent. "Daca 2018 v-a lasat coplesiti din cauza starii in care se afla lumea, '21 Lessons' va ofera un cadru folositor pentru a procesa stirile si pentru a va gandi la provocarile cu care ne confruntam", a adaugat magnatul american.

5. "The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness", de Andy Puddicombe

Cartea, scrisa de cofondatorul britanic al platformei digitale de sanatate mintala Headspace, spune povestea de viata a lui Puddicombe, de la student la o universitate pana la viata de calugar budist, si ofera cititorilor un adevarat abecedar al meditatiei. "Daca va ganditi sa incercati conceptul de mindfulness, aceasta carte reprezinta introducerea perfecta", a adaugat Bill Gates.

Recenziile complete oferite de Bill Gates acestor carti pot fi lecturate pe blogul oficial al miliardarului american - gatesnotes.com.