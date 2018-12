In bilantul sau anual dedicat celor mai numeroase cautari efectuate de internauti, dezvaluit marti, cel mai popular motor de cautare online din lume a relevat prin intermediul reprezentantilor sai ca expresia "World Cup" ("Cupa Mondiala") a fost cautarea cel mai des efectuata de utilizatori, atat in cadrul categoriei "Cautari generale", cat si in categoria "Actualitati".

In topul 10 al cautarilor pe Google, sapte au vizat legende sau staruri in devenire, toate decedate, au precizat reprezentantii companiei americane.

Printre ei s-au numarat Anthony Bourdain, Stephen Hawking si Kate Spade.

Lista cautarilor realizate cel mai des pe Google pe plan mondial o include si pe fosta actrita americana Meghan Markle, care s-a casatorit cu printul Harry al Marii Britanii. In clasament apare si superproductia hollywoodiana "Black Panther".

Nunta regala din Marea Britanie a ocupat locul al patrulea in categoria "Actualitati", dupa Cupa Mondiala, uraganul Florence si rezultatele de la Mega Millions, o cunoscuta loterie din Statele Unite, unde un participant a castigat 1,5 miliarde de dolari in luna octombrie, scrie Agerpres.

Cautarile online la scala mondiala le reflecta in mare parte pe cele realizate in Statele Unite. Totusi, cautarile online efectuate pe sol american au inclus si expresia "election results" ("rezultatele alegerilor"), care a patruns in Top 10 gratie alegerilor de la jumatatea mandatului, ce au avut loc in aceasta tara in luna noiembrie.