Impulsionat de noul film biografic "Bohemian Rhapsody", acest single din 1975 si videoclipul sau au depasit pragul de 1,6 miliarde de difuzari in streaming pe plan mondial, au anuntat reprezentantii Universal Music Group.

Cantecul trupei britanice a depasit alte doua single-uri celebre - "Smells Like Teen Spirit" al trupei Nirvana si "Sweet Childe O'Mine" al trupei Guns N' Roses - si a devenit cea mai difuzata in streaming piesa rock clasica din toate timpurile, au adaugat in acelasi comunicat reprezentantii grupului Universal.