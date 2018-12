In urma analizei s-a constatat ca pentru a domina topurile de Craciun, o piesa ar trebui sa aiba 3 minute si 57 de secunde, sa fie interpretata in sol major, sa aiba 114 bpm (beats per minute) si sa fie cantata de un artist solo de 27 de ani.

De asemenea, s-a mai constata ca circa jumatate dintre piesele clasate pe primul loc au fost coveruri, majoritatea tratand alta tema decat Craciunul.

Cea mai aproape de formula perfecta este piesa "Always On My Mind" a lui Elvis Presley, insa cantata de Pet Shop Boys. Totusi, este interpretata de un duo, cu varsta medie de 31 de ani si jumatate, fiind putin mai rapida, la 125 bpm.

"Cred ca suntem departe de un single pentru Craciun de loc intai generat algoritmic, dar anumite caracteristici fac ca unele sa placa mai mult publicului. Poti transforma o piesa obisnuita intr-un hit in orice moment al anului, iar faptul ca sunt adaugati clopotei de sanie unui cantec de Craciun nu face diferenta, daca nu e deja unul reusit",

a mentionat Howard Murphy, fondator al Ostereo, citat de ziaruldeiasi.ro