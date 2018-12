Artistul a vrut sa pastreze secreta participarea la film, insa site-ul Irish Sun dezvaluie online in 7 decembrie ca tanarul cantaret de 27 de ani intruchipeaza un Stormtrooper, in locul altetelor regale dinaintea lui dar si a lui Tom Hardy sau Daniel Craig, care au avut si ei scurte aparitii in serie tot in roluri de Stormtrooper.

Printii William si Harry au participat la filmarile pentru episodul VIII, The Last Jedi, in 2017, dar scenele in care au jucat nu au fost pastrate in film, scrie Agerpres.

Star Wars Episode IX este al treilea film din a treia trilogie a seriei de filme Star Wars. Aparent va fi ultimul episod al seriei si se filmeaza din august la Studiourile Pinewood. In distributie mai figureaza Daisy Ridley, John Boyega si Mark Hamill.

Nu este prima data cand Ed Sheeran comite o infidelitate fata de muzica preferand calitatea de actor. El a fost vazut in propriul rol in Bridget Jones's Baby, precum si in pielea unui soldat in cel de-al saptelea sezon al Game of Thrones. Aceasta aparitie in serialul de succes produs de HBO a facut obiectul a numeroase critici, care l-au determinat pe cantaret sa-si dezactiveze retelele sociale.