Conform publicatiei El Pais, parchetul a informat-o pe cantareata ca a finalizat ancheta si ca nu va inchide dosarul, ceea ce inseamna ca va depune o plangere formala impotriva sa in zilele urmatoare.

Intrebat de AFP, un purtator de cuvant al procurorilor spanioli a precizat ca "nu a fost luata inca nicio decizie si ca dosarul este in curs de examinare".

Conform procurorilor, fiscul o acuza pe Shakira ca nu si-a platit impozitele in Spania in perioada in care a fost rezidenta in aceasta tara, intre 2011 si 2014. Cantareata este anchetata pentru perioada 2012 - 2014 pentru ca faptele din 2011 s-au prescris.

In mod oficial alaturi de judecatorul lui FC Barcelona Gerard Piqué din 2011, Shakira, 41 de ani, are impreuna cu acesta doi copii si si-a transferat rezidenta fiscala in Spania in 2015.

Avocatii Shakirei au insistat asupra faptului ca cea mai mare parte a veniturilor vedetei provin din concerte internationale din 2014 si ca aceasta nu a locuit efectiv in Spania mai mult de 6 luni in acel an, conditie necesara pentru a fi considerata rezident fiscal in Spania.