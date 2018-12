De la debutul sau din 1964, Calendarul Pirelli s-a impus ca un obiect cu statut de legenda in randul colectionarilor de arta. Tiparit in 12.000 de exemplare, el este oferit unor clienti importanti si unor celebritati.

In acest an, Pirelli l-a ales in calitate de coordonator al proiectului pe fotograful scotian Albert Watson, in varsta de 76 de ani, autorul multor fotografii publicate pe copertele marilor reviste de moda din lumea intreaga.

Celebru pentru portretele sale, inclusiv cel al fondatorului companiei Apple, Steve Jobs, si al regizorului Alfred Hitchcock, fotografiat in timp ce tinea intr-o mana o gasca fara pene si fulgi, Albert Watson a decis sa prezinte in acest calendar povestile de viata ale unui grup de patru femei: Julia Garner, prezentata ca un fotograf fascinat de natura, Laeticia Casta pasionata de pictura, Misty Copeland sub forma unei dansatoare si top-modelul Gigi Hadid, fotografiata ca o tanara femeie bogata care sufera de singuratate.

Calendarul Pirelli 2019 marcheaza revenirea la fotografiile nud, absente din 2016, incluzand doua imagini de acest tip.

Calendarul, intitulat "Dreaming"

Intitulat "Dreaming" si realizat din fotografii in alb negru si in culori, calendarul a fost conceput ca un "scenariu de film", cu "patru femei care se gandesc la viitorul lor".

Alaturi de cele patru staruri feminine, in calendar apar si designerul de moda Alexander Wang si balerinii Calvin Royal III si Serghei Polunin.

Calendarul cuprinde patruzeci de fotografii ce afiseaza povestile personajelor portretizate de Gigi Hadid cu Alexander Wang, Julia Garner, Misty Copeland cu Calvin Royal III si Laetitia Casta cu Serghei Polunin. Fotografiile, color si alb-negru, sunt realizate in formatul cinematografic 16:9, fiind inspirate de pasiunea lui Albert Watson pentru arta filmului, potrivit unui comunicat al organizatorilor, scrie Agerpres.

"Cand am acceptat acest proiect", spune Watson, "mi-am dorit sa il realizez intr-un fel diferit fata de cel al altor fotografi si m-am intrebat care ar fi acesta. In cele din urma, am cautat sa realizez poze de o calitate foarte buna, cu profunzime, care spun o poveste. Am vrut sa creez ceva mai mult decat un simplu portret - am dorit sa arate ca un moment dintr-un film. Mi-am propus ca privitorii Calendarului sa vada ca scopul meu a fost fotografia in forma sa cea mai pura, una care exploreaza femeia aflata in fata camerei si care creeaza o situatie care ar putea transmite o viziune pozitiva asupra femeii contemporane", a precizat fotograful scotian, citat in acelasi comunicat.

Fotograful spune ca fiecare dintre cele patru femei se concentreaza pe viitor si "are propria sa individualitate, propriul sau scop in viata si mod de a face lucrurile. Prin urmare, tema centrala este cea a "visurilor", iar ideea de baza din spatele intregului proiect este de a spune o poveste in patru "mini-filme". Prin acest lucru am vrut sa transmit sperantele si modul protagonistilor de a privi viitorul, intr-un mod care sa duca cu gandul la aspectul visului."

Gigi Hadid

Un exemplu in acest sens este personajul interpretat de, a explicat el.: "Cred ca exista si un grad de angoasa in aceste imagini. Prin personajul lui Gigi Hadid, am vrut sa transmit starea unei femei care se gandeste la viitor dar si sa ii dezvalui starea actuala, cea de singuratate. O vedem gandindu-se la ce are de facut, la ce va face maine. Am vrut ca rolul ei sa fie mult mai minimalist decat al celorlalte femei, lucru care se reflecta in scenografia unde am realizat portretele ei".

Julia Garner

Julia Garner joaca rolul unei tinere fotografe care iubeste natura si singuratatea. "Julia este o actrita foarte talentata si a intrat direct in pielea personajului. Ea a interpretat rolul fotografului de natura care viseaza la expozitii de succes. Am realizat sedinta foto intr-o gradina tropicala din Miami, care s-a dovedit a fi locul perfect pentru ce ne doream sa facem", a explicat Albert Watson.



Misty Copeland

Misty Copeland, al carei partener in Calendar este Calvin Royal III, este interesata, de asemenea, de viitor, imaginandu-se devenind celebra in lumea dansului. "Incercarea de a avea succes este motivatia ei," spune Watson. "Personajul lui Copeland, care isi castiga existenta dansand intr-un club, si-a construit o mica scena in gradina, unde exerseaza pentru a deveni o vedeta, uneori impreuna cu iubitul ei, interpretat de Calvin Royal III".

Laetitia Casta

Laetitia Casta este o pictorita care traieste intr-un apartament tip studio, cu partenerul ei, interpretat de Sergei Polunin. Amandoi viseaza la succes: ea ca artist, el ca dansator. "Ce este interesant este ca, in viata reala, Laetitia face intr-adevar sculptura si creeaza opere de arta in timpul liber. Acest lucru a ajutat-o sa intre in pielea personajului. Am decis sa facem sedinta foto cu ei in aer liber, pentru a le oferi scenelor lumina naturala. Atmosfera tropicala din Miami este o componenta cheie in aceasta imagine", a precizat fotograful Albert Watson.