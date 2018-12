Nuanta aleasa pentru anul 2019 este Living Coral, o culoare de portocaliu-piersica usor aurie.

Specialistii Pantone au hotarat sa-si indrepte atentia catre o culoare care sa denote optimism, catre nuantele din ocean. "Influenta de anul acesta a fost mediul inconjurator. Am avut in minte frumusetea pe care o vedem in natura si importanta ocrotirii mediului. Ganditi-va la recifele de corali care adapostesc si sustin viata marina si iata ca incep sa dispara", a declarat Laurie Pressman, vicepresedinte al unei unitati Pantone, potrivit digi24.ro.

Aceasta alegere nu este o previziune a trendului, ci "o reflectie a ceea ce se intampla. Este un simbol a ceea ce se intampla in cultura la un moment dat".

Culoarea anului 2018 a fost ultra violet, simbolizand lupta, puterea si originalitatea, aceasta fiind atitudinea pe care oamenii ar trebui sa o adopte in noul an.