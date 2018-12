"La fel ca mine, Meghan probabil ca nu a visat vreodata ca va avea o asemenea viata, iar presiunea - din partea ta si a altora - poate fi uneori mare", a spus Michelle Obama.

Ea a tinut sa mentioneze ca cel mai bun sfat pe care poate sa il ofere sotiei printului Harry este: "Ia-ti un ragaz si nu te grabi sa faci orice".

"Am petrecut primele cateva luni la Casa Alba facandu-mi griji, in primul rand, pentru fiicele mele, asigurandu-ma ca au un inceput bun la scoala si ca isi fac noi prieteni, inainte de a ma dedica unor lucruri mai ambitioase. Cred ca este bine sa faci asta.

Lucrurile sunt dificile pentru femeile tinere de astazi, in multe sensuri. Dar ce ma inspira este faptul ca multe dintre tinerele pe care le-am intalnit sunt triumfatoare. Spre deosebire de generatia mea, nu sunt infranate de mentalitatea societatii ca fetele si baietii nu pot fac aceleasi lucruri.

Se remarca in sport, matematica, stiinte si tehnologie. Isi spun punctul de vedere si o fac cu voce tare, nu doar in salile de clasa, ci in public, la o varsta frageda. Am mari sperante in aceasta generatie de tinere", a completat ea, citata de a1.ro.