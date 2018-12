Baietelul va purta numele de Max Charles si este al doilea copil al cuplului. Cei doi mai au o fiica, nascuta in anul 2016.

Eddie Murphy in varsta de 57 de ani si Paige Butcher in varsta de 39 de ani s-au logodit in luna septembrie.

Actorul mai are inca opt copii din relatii anterioare: Eric (29 de ani) cu Paulette McNeely; Bria (28 de ani), Miles Mitchell (25 de ani), Shayne Audra (23 de ani), Zola Ivy (18 ani) si Bella Zahra (16 ani) cu fosta sotie Nicole Mitchell Murphy, Christian (27 de ani) cu Tamara Hood si Angel Iris (11 ani) cu Mel B, noteaza ziaruldeiaisi.ro.