Chopra, 36 de ani, castigatoare a titlului de Miss World in 2000, si Jonas, 26 de ani, s-au logodit in acest an dupa ce s-au intalnit la o petrecere post-Oscaruri anul trecut.

Cuplul a ajuns cu familiile in orasul Jodhpur, din nord-vestul Indiei, joi, si s-a indreptat spre palatul Bhawan, unde va avea loc nunta.

Palatul apartine familiei regale din Jodhpur si este considerat una dintre cele mai mari resedinte private din lume. O parte din palat a fost transformata intr-un hotel de lux, cu gradini intinse pe o suprafata de circa 11 hectare, unde pot fi intalniti pauni. O noapte petrecuta in apartamentul Grand Presidential poate costa peste 500.000 rupii (7.168 dolari), potrivit site-ului hotelului.

Chiar daca detaliile despre nunta au fost putine, presa indiana a anuntat prezenta la eveniment a mai multor vedete de la Hollywood, printre care Dwayne Johnson, Lupita Nyong'o si prezentatoarea Kelly Ripa.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Potrivit Vogue, vor exista doua ceremonii, una hindusa si alta crestina, oficiata de tatal lui Jonas.

Mirele va fi imbracat in vesminte regale si va veni la ceremonie calare, asa cum o cere traditia la nuntile din nordul Indiei.

Chopra, vedeta serialului "Quantico" de pe ABC, este una dintre cele mai importante actrite de la Bollywood, jucand in numeroase superproductii indiene.

Nick si fratii sai, Kevin si Joe, au format o trupa pop-rock, The Jonas Brothers, in 2005 si au devenit faimosi ca staruri Disney in adolescenta. Trupa s-a desfiintat in 2013.

Potrivit revistei People, Meghan Markle si printul Harry nu se vor deplasa in India pentru a participa la nunta Priyankai Chopra, desi cele doua actrite sunt prietene apropiate.