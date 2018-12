Jolie a inaintat actele de divort in 2016, iar fostul "cuplu de aur" de la Hollywood a fost angrenat intr-o disputa privind custodia celor sase copii minori.

Procesul privind custodia copiilor urma sa inceapa la 4 decembrie, insa cei doi au reusit sa ajunga la un acord, a anuntat o avocata a actritei, potrivit Agerpres.

"Un acord privind custodia a fost agreat in urma cu doua saptamani si a fost semnat de ambele parti si de judecator. Acordul, bazat pe recomandarile evaluatorului in custodia copilului, elimina necesitatea unui proces. Documentele si detaliile acordului sunt confidentiale pentru protejarea intereselor copiilor", a indicat avocata Samantha Bley DeJean intr-un comunicat emis vineri.

Jolie, in varsta de 43 de ani, si Pitt, de 54 de ani, s-au intalnit pe platourile de filmare ale productiei "Mr & Mrs Smith", in 2005. Ei s-au casatorit in 2014.

In septembrie 2016 Jolie a cerut divortul de Pitt invocand diferende ireconciliabile.

In afara de custodia asupra copiilor, in joc se afla si aproximativ 450 de milioane de euro, in bani si proprietati, care trebuie repartizati astfel incat acordul sa fie complet.

Procesul, chiar daca nu era public, ar fi fost dezagreabil pentru ambele parti, mai ales pentru Brad Pitt, avand in vedere ca Angelina era dispusa sa se foloseasca de acuzatiile de "abuz fizic si verbal" impotriva fiului sau Maddox, in incidentul din avion din 2016, care a motivat divortul.

Procesul pe care l-au evitat cei doi actori ar fi fost epuizant pentru cei sase copii ai lor - Maddox, 16 ani, Pax, 14 ani, Zahara, 12 ani, Shiloh, 11 ani si gemenii, Vivienne si Knox, de 9 ani - care au fost supusi la evaluari constante privind custodia.