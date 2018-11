Hillenburg a fost diagnosticat cu scleroza laterala amfitrionica (ASL) anul trecut, in luna martie.

"Suntem tristi sa va anuntam ca Stephen Hillenburg, creatorul personajului SpongeBob Pantaloni Patrati, a murit. Astazi (n.r- marti) tinem un moment de reculegere, in onoarea vietii si a muncii sale", au spus reprezentantii Nickelodeon pe Twitter.

💛 We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. 💛