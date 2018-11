André Rieu vine pentru prima data, la BT Arena din Cluj-Napoca, pe 5 aprilie 2019, de la ora 20:00, intr-un nou concert memorabil ce face parte din turneul mondial 2019.

Biletele vor fi disponibile incepand de joi, 29 noiembrie, la ora 10:00 si vor putea fi achizitionate atat online de pe Eventim sau andrerieu.com, precum si din magazinele partenere EVENTIM din toata tara: Orange, Vodafone, Germanos, Librariile Carturesti si Humanitas, magazinele Carrefour si benzinariile OMV, la casa de bilete din Iulius Mall si la preturi ce pornesc de la 200 lei, in functie de categoria de loc.

”Muzica si valsul reprezinta o parte foarte importanta in viata mea,” spune André Rieu. ”Daca o melodie imi atinge sufletul, cu siguranta il va atinge si pe al dumneavoastra. Aceasta muzica imi permite sa aduc emotie si bucurie in sufletele oamenilor, peste tot in lume. In concertele mele totul este permis: rasul, plansul, dansul, cantatul. Emotiile reprezinta secretul succesului meu.”

Concertele lui André Rieu sunt ca un foc de artificii al emotiilor

Cu peste 100 de concerte pe an, André Rieu livreaza publicului divertisment total cu melodii celebre, romantice, intesate cu numeroase surprize, umor si solisti internationali de prima clasa. Impreuna cu cei 60 de muzicieni, membrii orchestrei sale Johann Strauss, cea mai mare orchestra privata din lume, carismaticul artist de origine olandeza sustine turnee in intreaga lume de peste 30 de ani.

Potrivit unui comunicat remis 9am, in septembrie, turneul mondial l-a purtat pe marele artist pe marile scene din Statele Unite si Canada, in luna octombrie in Argentina, in noiembrie in Australia, iar in luna decembrie va cuceri publicul din Marea Britanie.

Pentru a gestiona rutele de transport ale productiei enorme intre continente, au fost create 4 structuri fabuloase identice, care contin 4 seturi de costume, de instrumente si echipamente tehnice.

Peste 40 de milioane de CD-uri si DVD-uri vandute, de 30 de ori numarul 1 in topurile internationale si 500 de discuri de platina il fac pe André Rieu un adevarat "maestru al multimii", titreaza cu extaz New York Times.

Videoclipurile publicate pe contul sau de YouTube au atins pana acum peste un miliard de vizionari si peste 3.7 milioane de fani il urmaresc pe Regele Valsului pe Facebook.

In luna iulie a acestui an, André Rieu si-a sustinut concertele fantastice anuale, in aer liber, in orasul sau natal din Olanda, Maastricht. Pentru prima data, timp de 13 seri, mai mult de 15.000 de fani din peste 80 de tari au luat parte la concertele sale extraordinare de la Vrijthof.

André Rieu este casatorit de peste 40 de ani si locuieste, alaturi de sotia sa Marjorie, intr-un castel romantic construit in anul 1452 in orasul sau natal Maastricht din Olanda. Cei doi au impreuna doi fii si cinci nepoti.



André Rieu si a sa orchestra Johann Strauss concerteaza pentru prima data la Cluj, in aprilie 2019.

Va veti putea bucura de un mix fantastic de vals, muzica de film, musical, opera precum si de cele mai cunoscute hituri. Pentru o experienta de neuitat si o seara magica LIVE in compania maestrului ANDRÉ RIEU, va invitam sa va achizitionati cele mai bune bilete incepand de joi, 29 noiembrie 2018, ora 10:00!