Actorul si-a exprimat dorinta de a fi inmormantat simplu, fara omagii nationale, precum s-a intamplat in cazul lui Charles Aznavour sau al lui Johnny Hallyday.

"Un erou trebuie sa stie sa moara. Imi placea sa mor, caci este un punct final", sustinea artistul in varsta de 83 de ani in luna septembrie, pentru Le Monde.

"Se stie unde voi fi inmormantat dar nu exista instructiuni. Ma vor inmormanta ca pe toata lumea, dar in niciun caz nu la fel ca pe cei pe care i-ati citat (n.r. Hallyday si Aznavour)", a spus el in cadrul emisiunii "Thé ou café", potrivit stirileprotv.ro.

Cel mai important este ca el si-ar dori sa fie inmormantat alaturi de cainele sau: "Ceea ce stiu este ca nu imi voi lasa cainele singur. Daca va muri inaintea mea, ceea ce sper, nu imi voi mai lua un altul. Daca mor inaintea lui, ii voi cere veterinarului sa plecam impreuna. Nu pot muri si sa las cainele in urma mea. Am avut 50 in viata mea si toti sunt inmormantati aproape de mine".

"Viata nu imi mai aduce prea multe lucruri. Am cunoscut totul, am vazut totul. Dar, mai ales, urasc aceasta epoca, ma face sa vomit", a declarat starul francez in luna ianuarie, cand a precizat ca vrea sa fie inhumat in cimitirul din Douchy.

Cel mai recent film cu Alain Delon dateaza din 2008. In acel lungmetraj, intitulat "Asterix aux jeux olympiques", de Frederic Forestier si Thomas Langmann, celebrul actor francez interpreteaza cu multa autoironie rolul lui Iulius Caesar. In teatru, Alain Delon a putut fi vazut pentru ultima data pe afisul spectacolului "Une Journee ordinaire", de Eric Assous, in 2013.