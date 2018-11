Prima Doamna, cea in sarcina careia cade decorarea Casei Albe de sarbatori, a ales pentru acest an drept tema ”comorile Americii".

Melania Trump lucreaza conceptul decoratiunilor inca din vara, din luna august, punand totul la punct cu ajutorul voluntarilor, se arata intr-un comunicat oficial.

La Casa Alba, anul acesta, vor fi 29 de brazi, cel mai mare avand 5,5 metri. In egala masura, s-au folosit nu mai putin de 14.000 de ornamente rosii si mai multe case de turta dulce, constituind mai multe institutii, noteaza stirileprotv.ro

Thank you to all the volunteers from across our great nation who are working hard to decorate the @whitehouse. Can’t wait to view it all tomorrow night! #ChristmasattheWhiteHouse šŸŒ² pic.twitter.com/rfhR7uGtf6