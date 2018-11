Shane MacGowan s-a casatorit cu Victoria Clarke in Copenhaga.



"Eu si Shane suntem amandoi introvertiti si ne-am gandit ca singura solutie ar fi sa ne ducem intr-un loc in care nu ne cunoaste nimeni si in care nu cunoastem pe nimeni. Ne-ar fi placut ca nunta noastra sa fie un non-eveniment si, pentru ca ne-a fost imposibil sa tinem secret, cativa prieteni si membri ai familiilor noastre au ales sa faca ceva restrans.", a spus ea pentru Independent.ie.

#JohnnyDepp Fairytale of Copenhagen as Shane MacGowan weds his lady in red https://t.co/2me8RQpIEz via @na_lean_me — JohnnyDeppReads (@johnnydeppreads) November 26, 2018

Shane MacGowan si Johnny Depp sunt prieteni de mai bine de 20 de ani, noteaza romanialibera.ro . El a cantat pentru cuplu la chitara in timpul ceremoniei care a avut loc la Primaria din Copenhaga.

Pe langa actor, Johnny Depp este si membru al trupei The Hollywood Vampires, alaturi de Alice Cooper si Joe Perry de la Aerosmith.

Victoria, acum in varsta de 52 de ani, l-a cunoscut pe Shane pe cand aceasta avea 16 ani. Astfel, cei doi sunt impreuna de 32 de ani si logoditi de 11 ani, conform Daily Mail.

Pogues star Shane MacGowan finally marries girlfriend of 32 YEARS - and Johnny Depp is their wedding guitarist https://t.co/Hio4VfijQw pic.twitter.com/eYMZKPPCsG — The Sun (@TheSun) November 26, 2018

In pictures: Shane MacGowan and Victoria Mary Clarke tie the knot - with Johnny Depp on the guest list https://t.co/5opiIZ8QqX pic.twitter.com/vrCQSuDHO3 — Independent.ie (@Independent_ie) November 26, 2018

Mireasa a purtat o rochie portocalie lunga, avand o coronita de flori in par, in timp ce Shane, care se afla in scaun cu rotile de cativa ani, apare in imagini alaturi de actorul Johnny Depp si o serie de oaspeti.