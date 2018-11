Nascut la New York cu numele real Richard Jay Potash, artistul american a murit sambata in Los Angeles din cauze naturale, a declarat pentru publicatia The Hollywood Reporter managerul sau, Winston Simone.

"Era unic. Nu vom mai vedea niciodata pe cineva ca el", a declarat Winston Simone.

Ricky Jay a inceput sa sustina spectacole de magie inca din adolescenta, colaborand cu The Electric Circus din New York in anii 1960, potrivit biografiei sale ce a fost publicata in 1993 in The New Yorker, scrie Agerpres.

A devenit celebru si in industria cinematografica gratie aparitiilor sale in filme semnate de David Mamet, inclusiv in "House of Games", inainte de a juca in superproductii hollywoodiene precum "Tomorrow Never Dies" si "The Prestige".



Actorul Neil Patrick Harris si-a exprimat tristetea intr-un mesaj pe Twitter in care a spus ca moartea lui Ricky Jay reprezinta "o pierdere profunda".



Master magician and historian Ricky Jay has passed away. The breadth of his knowledge and appreciation for magic and the allied arts was truly remarkable. Such sad news, such a profound loss. #RIP https://t.co/VRYRxhkQKr — Neil Patrick Harris (@ActuallyNPH) November 25, 2018

"Amploarea cunostintelor sale si a respectului sau fata de magie si artele conexe a fost cu adevarat remarcabila", a adaugat Neil Patrick Harris.

Magicianul Penn Jillette a deplans la randul lui moartea unui "geniu".

"A fost unul dintre cei mai buni (magicieni, n.r.) care au trait vreodata. Ne vei lipsi, Ricky", a scris Penn Jillette intr-un mesaj publicat pe Twitter.