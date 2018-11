Dupa doi ani de batalie judiciara, declaratii, dezvaluiri si dezmintiri, acordul dintre Angelina Jolie si Brad Pitt privind custodia copiilor este mai aproape ca oricand. Totul arata ca cei doi actori incearca sa evite un proces care i-ar prejudicia pe copiii lor minori, avand varste cuprinse intre 10 si 17 ani.

Surse apropiate interpretei din "Maleficent" au declarat publicatiei The Blast ca ambii actori sunt de acord sa incheie negocieri inainte de data procesului prevazut sa inceapa la 4 decembrie, scrie Agerpres.

Desi se stie ca Jolie lupta pentru a-i oferi o custodie minima fostului sau sot, se pare ca acordul ii va acorda lui Brad Pitt timp suficient pentru a petrece cu copiii sai.



Potrivit revistei americane, fostul cuplu si-a dat seama ca singurul lucru pe care il obtine printr-o lupta in tribunale este de a-si prejudicia proprii copii, astfel incat ambii sunt decisi sa incheie un acord in urmatoarele zile.

Procesul, chiar daca nu era public, ar fi fost dezagreabil pentru ambele parti, mai ales pentru Brad Pitt, avand in vedere ca Angelina era dispusa sa se foloseasca de acuzatiile de "abuz fizic si verbal" impotriva fiului sau Maddox, in incidentul din avion din 2016, care a motivat divortul.

Procesul pe care l-au tot evitat cei doi actori ar fi fost epuizant pentru cei sase copii ai lor, care au fost supusi la evaluari constante privind custodia.

In afara de custodia asupra copiilor, in joc se afla si aproximativ 450 de milioane de euro, in bani si proprietati, care trebuie repartizati astfel incat acordul sa fie complet.