Interpreta filmului Interstellar, in varsta de 41 de ani, este foarte rezervata in privinta vietii sale private, incearcand sa o tina cat mai departe de camerele mass-media. De fapt, ea nici macar nu a anuntat public nasterea fetitei sale. Insa mai devreme sau mai tarziu tot s-ar fi aflat. Saptamana trecuta Jessica Chastain a fost fotografiata in timp ce facea o vizita cu micuta la un cabinet de pediatrie din Upper East Side, in Manhattan.



Portalul american de stiri Page Six a publicat imaginile si a anuntat ca fetita s-a nascut cu ajutorul unei mame purtatoare. Aceeasi publicatie dezvaluia ca actrita a fost vazuta la Boston plimband un carucior, la turnarea celui mai recent film al sau, Eve. Pe de alta parte, micuta si-a insotit parintii la Paris, unde actrita a fost invitata sa dea startul Sarbatorilor de Craciun si sa aprinda bradul si iluminatiile celebrelor Galerii Lafayette.

Potrivit portalului E! News, micuta Giulietta Chastain Passi, care este primul copil pentru cei doi, s-a nascut la 4 aprilie 2018 in Los Angeles. Jessica Chastain si Gian Luca Passi de Preposulo si-au inceput relatia in 2012, iar dupa cinci ani s-au casatorit la Treviso, aproape de Venetia, pe proprietatea familiei Passi de Preposulo. Sotul actritei este descendentul unei familii aristocrate italiene si se dedica lumii modei si productiei de vin din tara sa, scrie Agerpres.

Cei doi se alatura astfel unei lungi liste de celebritati care au recurs la asa numita gestatie surogat cu ajutorul unei mame purtatoare. La Hollywood este foarte cunoscut cazul lui Kim Kardashian, vedeta de reality show care a platit 40.000 de euro unei mame purtatoare (plus costurile unei agentii intermediare) pentru nasterea celui de-al treilea sau copil cu rapperul Kanye West, baietelul Chicago, nascut in ianuarie anul aresta.