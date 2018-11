Hailey Baldwin deja si-a schimbat numele pe Instagram in Hailey Bieber, noteaza stirileprotv.ro.

La randul sau, artistul a postat o fotografie in care cei doi apar tinandu-se de mana, la descriere fiind scris: "Sotia mea este minunata".

In luna iulie Justin Bieber a confirmat, tot prin intermediul unei postari pe Instagram logodna sa cu modelul Hailey Baldwin, fiica actorului Stephen Baldwin. "Intentionam sa astept un timp pentru a confirma, insa vestile circula repede. Hailey, sunt atat de indragostit de orice are legatura cu tine! Atat de angajat sa imi petrec viata cunoscandu-te in cel mai mic detaliu, iubindu-te cu rabdare si bunatate", a scris la acel moment cantaretul.