''Din pacate, confirm decesul lui Kim Porter. Va rog sa respectati intimitatea familiei in aceste momente", a declarat intr-un comunicat reprezentanta lui Combs, Cyndi Berger.

Porter a fost gasita decedata joi dimineata in locuinta sa din Toluca Lake, a indicat biroul de medicina legala din comitatul Los Angeles fara a dezvalui informatii privind cauza mortii.

Timp de peste un deceniu Porter si Combs au format un cuplu. In urma relatiei lor care a durat pana in anul 2007 s-au nascut doua fete gemene si un baiat. Porter mai avea un fiu dintr-o relatie anterioara.

Potrivit site-ului TMZ.com care citeaza surse din politie, Porter s-a dus la culcare devreme miercuri seara pentru ca nu se simtea bine, iar a doua zi dimineata, cand membri ai familiei sale au incercat sa o trezeasca au gasit-o fara cunostinta. Ea a fost declarata decedata de medicii sositi la fata locului.

TMZ mentioneaza ca Porter se lupta de cateva zile cu o afectiune - gripa sau pneumonie. Totodata, autoritatile investigheaza si posibilitatea ca fotomodelul sa fi contractat o boala in urma unei calatorii efectuate recent in Africa, scrie Agerpres.

In locuinta nu ar fi fost descoperite substante ilegale, dupa cum noteaza TMZ.

O autopsie si teste toxicologice vor fi efectuate pentru determinarea cauzei decesului.

Vestea mortii lui Kim Porter a declansat un val de condoleante din industria divertismentului.a scris pe Twitter cantareata Missy Elliott.

My heart just aches so much 4 her children😥😞She Loved them dearly she was proud of her kids & they Loved their mother so much❤️ & Prayers for @Diddy during such a difficult time😞🙏🏾 #KimPorter those that know you will always remember your SMILE your LAUGH

& KIND HEART🙏🏾 pic.twitter.com/3FjrzWuBjr