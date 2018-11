In varsta de 68 de ani, Joe Perry s-a simtit rau de indata ce a parasit scena, a indicat pentru AFP atasatul sau de presa.

Rockerul a acuzat dificultati de respiratie, iar medicii sositi la fata locului i-au acordat primul ajutor.

Perry era inca spitalizat duminica, a explicat atasatul de presa care a precizat ca muzicianul este constient si putea sa comunice.



Cauzele exacte ale starii de rau nu au fost precizate

Chitaristul si-a anulat un concert programat pentru duminica in Florida, insa ''isi va relua turneul putin mai tarziu in aceasta luna'', a indicat aceeasi sursa.Artistul a povestit, cu mai multe ocazii, ca a fost dependent de alcool si de droguri de-a lungul timpului, in special la sfarsitul anilor '70.

Lui Joe Perry i s-a mai facut rau in 2016, de data aceasta pe scena, in timpul unui concert al formatiei Hollywood Vampires, un alt grup cu care colaboreaza. Problema de sanatate a fost pusa pe seama oboselii, chitaristul sustinand mai multe concerte la rand, scrie Agerpres.

Joe Perry este unul dintre membri fondatori ai grupului Aerosmith, format la Boston in 1970. Aerosmith, una dintre cele mai mari trupe de rock din Statele Unite, castigatoare a numeroase premii, deseori supranumita ''The Bad Boys from Boston'' (Baietii rai din Boston), este celebra pentru piese precum ''Back in the Saddle'' si ''Walk This Way''. Grupul este alcatuit din vocalistul Steven Tyler, chitaristii Joe Perry si Brad Whitford, bateristul Joey Kramer si basistul Tom Hamilton.