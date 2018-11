"Este datoria mea trista sa va informez ca bilantul victimelor se ridica la noua morti", a declarat vineri seara Korey Honea, serifului din comitatul Butte.

"Amploarea distrugerilor pe care le-am vazut este incredibila si ne frange inimile", a declarat si Mark Ghilarducci, de la biroul serviciilor de urgenta al guvernului Californiei.

Echipa serifului din comitatul Butte a informat despre descoperirea joi a cinci victime in localitatea Paradise, la nord de capitala Sacramento, unde toti cei 26.000 de locuitori primisera ordin de evacuare.

"Potrivit primelor constatari, victimele se aflau in vehiculele lor" incercand sa fuga, a precizat serviciul serifului, adaugand ca, din cauza arsurilor, acestea nu au putut fi identificate imediat, fiind nevoie de realizarea unei autopsii

Alte patru victime au fost gasite vineri, doua in exteriorul unei case si una la domiciliul sau. Alte zeci de persoane sunt date disparute.

Favorizat de vanturi violente care sufla de joi dimineata, incendiul numit 'Camp Fire' a devenit cel mai distrugator din istoria Californiei, scrie Agerpres.

Flacarile au mistuit 6.700 de structuri si peste 280 km2. Focul nu este controlat decat in proportie de 5%, a informat vineri departementul des pompieri din California, Cal Fire.

In sudul Californiei, unde aproape 200.000 de persoane au primit ordin de evacuare, alte focare importante fac ravagii: unul in apropiere de Los Angeles si altul in comitatul Ventura in apropiere de Thousand Oaks .

In apropiere de Los Angeles, orasul Malibu este in stare de alerta din cauza violentului incendiu numit 'Woolsey Fire',care a izbucnit la 20 de km nord de statiunea balneara.

Mai multe celebritati care locuiesc in aceasta regiune exclusivista precum Kim Kardashian, actrita Alyssa Milano, cantareata Lady Gaga sau cineastul mexican Guillermo del Toro au fost nevoiti sa-si abandoneze resedintele.

In Malibu au ars circa 30 de case, iar 'Woolsey Fire' a mistuit deja peste 50 km2 de vegetatie. Cal Fire a difuzat imagini luate din elicopter care arata cum flacarile se propaga in sus pe dealuri, unde sunt construite vilele a numeroase vedete.

Potrivit TMZ, castigatoarea olimpica si personalitate de televiziune Caitlyn Jenner si-a pierdut casa in incendiu.



Actorul Charlie Sheen a cerut ajutor pe Twitter pentru a-si localiza parintii, Janet si Martin Sheen.



i cannot

get ahold of

my parents,

Martin and Janet Sheen.

they

are in the

group, at the

staging ground

near Zuma Beach.

if

anyone

has eyes on

them,

please let me

know that they

are safe and sound

in the middle of

this horrific scenario.

thank you

in advance.

xox

©️