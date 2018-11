Potrivit unui comunicat remis 9am, cele sase proiecte noi, alaturi de titlurile anuntate anterior de Netflix, creeaza o parte relevanta de continut cu mai multe tipuri de animatie – incluzand CG (The Willoughbys de la Kris Pearn), 2D (My Father’s Dragon de la Nora Twomey) si stop-motion (Pinocchio de la Guillermo del Toro). Productiile sunt concepute pentru a raspunde preferintelor fiecarui membru al familiei – de la prescolari (Mighty Little Bheem creat de Rajiv Chilaka), copii (Kid Cosmic creat de Craig McCracken), pana la parinti si copii impreuna (Maya and the Three de la Jorge Gutierrez) – pentru ca familiile de pretutindeni sa gaseasca ceva care sa li se potriveasca.

"Stim ca nu exista un singur tip de familie. Asa ca aducem alaturi de noi mai multe tipuri de creatori de continut care pot spune povesti unice si diverse care rezoneaza cu fiecare familie Netflix", spune Melissa Cobb, Vice President of Kids and Family at Netflix.

"Cu un numar foarte mare de filme de lung metraj si seriale animate originale, ne dorim sa le oferim familiilor mai multe momente in care sa imparta rasetele, minunea si conexiunea care vin dintr-o poveste extraordinara", a adaugat ea.



Noile titluri anuntate sunt:

MAYA AND THE THREE (2021)

MY FATHER’S DRAGON (2021)

GO! GO! CORY CARSON (2019)

KID COSMIC (2020)

TRASH TRUCK (2020)

THE WILLOUGHBYS (2020)

Alte titluri animate Netflix care au fost anuntate anterior sunt:

JACOB AND THE SEA BEAST (2022)

KLAUS (2019)

MIGHTY LITTLE BHEEM (2019)

MOTOWN MAGIC (20 noiembrie 2018)

OVER THE MOON (2020)

PINOCCHIO (2021)

WENDELL & WILD (2021)