Diane Kruger are incepand din 2016 o relatie cu actorul Norman Reedus, un actor din distributia serialului de televiziune "The Walking Dead".

Actrita, in varsta de 42 de ani, a confirmat venirea pe lume a primului ei copil pentru jurnalistii de la revista People, insa nu a dezvaluit alte detalii, precum numele, sexul si data nasterii bebelusului.

Norman Reedus, in varsta de 47 de ani, are deja un fiu, Mingus, in varsta de 19 ani, rezultat din relatia de cinci ani pe care a avut-o cu celebrul model danez Helena Christensen.

Diane Kruger si Norman Reedus sunt impreuna din 2016, cei doi formand un cuplu la scurt timp dupa ce actrita s-a despartit de actorul Joshua Jackson, care i-a fost partener de viata timp de un deceniu.

Diane Kruger a devenit o actrita apreciata pe plan international dupa ce a jucat in filme precum "Troy", "National Treasure", "Inglorious Basterds" si "In The Fade".