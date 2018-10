Mass-media locale au preluat marti o scrisoare a avocatului artistului trimisa lui Trump, in care este exprimata nemultumirea lui Pharell Williams in legatura cu utilizarea acestei piese intr-un eveniment desfasurat sambata in Indiana.

"In ziua in care 11 persoane au fost ucise de un nationalist nebun ati folosit cantecul 'Happy' la un miting politic din Indiana. Nu a fost nimic 'Fericit' in aceasta tragedie petrecuta in tara noastra si nici nu a fost acordata vreo permisiune pentru a fi folosita piesa in acest scop", noteaza avocatul in aceasta scrisoare, scrie Agerpres.

Avocatul a afirmat ca utilizarea cantecului ''Happy'' fara permisiune "constituie o incalcare a drepturilor de autor si a marcii inregistrate", subliniind ca Williams "nu i-a acordat si nici nu-i va acorda" autorizatie lui Trump pentru a-i folosi public piesele.

Nu este prima data cand Trump primeste critici sau avertizari cu denunturi din partea unor muzicieni dupa ce presedintele american le-a folosit melodiile fara autorizatie.

Trupele The Rolling Stones, The O'Jays sau Queen precum si cantareata Adele, printre altii, i-au cerut lui Trump, inca de la inceperea campaniei sale electorale, sa inceteze sa le mai foloseasca melodiile in evenimente publice.

Robert Bowers, autorul atacului armat comis sambata dimineata intr-o sinagoga din Pittsburgh si care s-a soldat cu 11 morti si sase raniti, va fi urmarit penal, printre altele, pentru crima antisemita si risca pedeapsa cu moartea.